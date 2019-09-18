В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

//Криминал 13+

18 сентября 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестный мужчина угрожает взорвать метромост через Днепр в Киеве. Об этом в среду сообщила Национальная полиция Украины. На месте происшествия сейчас работают правоохранители.

Только что стало известно, что мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщил глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко:

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию".

Отмечается, что мужчина заехал на мост, перекрыл его и угрожает взорвать сооружение. Он держит в руках предмет с кнопкой. Правоохранительные органы следуют на место ЧП. Ситуация расценивается властями как подготовка к теракту.

Информации о требованиях злоумышленника пока нет.