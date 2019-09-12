В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области пьяный мужчина топором изуродовал лицо 11-летнего ребёнка. Сообщается, что таким образом 40-летний мужчина пытался добиться от мальчика признания в краже автомобиля.

В следственном комитете рассказали, что инцидент произошёл в конце июля. Пьяный мужчина поймал ребёнка и угрожал ему отрубить руки и голову, если тот не признается в краже машины. При этом мужчина оставил мальчику на щеке глубокий порез, передаёт РИА Новости.

«Он пояснил следователю, что у него не было умысла отрубать мальчику руки или голову. С помощью топора он хотел у него узнать правду по поводу кражи из машины», - передали следователи слова виновного. Отмечается, что он признал вину.