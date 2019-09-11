Они входили без стука в московские окна

В столице задержали банду, которая занималась грабежами, работая под видом промышленных альпинистов.



Преступники проникали в квартиры, офисы. Бандиты были выходцами из Закавказья. Преступники при помощи тросов проникали через окна в квартиру и «опустошали» её. Из одной квартиры было похищено имущества на 250 тысяч рублей.



В другой квартире преступники столкнулись с хозяином. Они связали, избили его и похитили ценные вещи.



Несколько дней назад банду задержали. Преступники передвигались по столице на двух автомобилях. Одна из машин была взята в арену. Оперативники уже провели допрос и обыски. В ходе работы были найдены вещи, похищенные из квартир потерпевших. В настоящее время все подозреваемые арестованы.



