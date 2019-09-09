В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским

Открывший огонь по сотрудникам полиции в Грозном ликвидирован. Об этом помощник главы Чечни по связям со средствами массовой информации Ахмед Дудаев сообщил сегодня РИА Новости. В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Как отмечает агентство, 18-летний житель Надтеречного района Усман Азиев планировал другие нападения на сотрудников правоохранительных органов, однако никто из них в ходе инцидента не пострадал.

Дудаев отметил, что полицейские "сработали на отлично": "Они попытались задержать преступника, который планировал совершить нападения на стражей порядка", - рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", житель Грозного утром в понедельник, 9 сентября, открыл огонь по сотрудникам ГИБДД. Происшествие случилось в 08:30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе.