В Италии российские туристы задержали вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи. Об этом сообщили в полицейском управлении итальянского города.

Инцидент произошел во вторник. Две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги и убегающего от них вора.

Мужчина бросился за ним. Вместе с приятелем они догнали и обезвредили вора, после чего вызвали полицию, арестовавшую подозреваемого. Вором оказался ранее привлекавшийся алжирский мигрант, пишет РИА Новости.