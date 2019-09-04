В Италии российские туристы задержали вора
4 сентября 2019, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи. Об этом сообщили в полицейском управлении итальянского города.
Инцидент произошел во вторник. Две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги и убегающего от них вора.
Мужчина бросился за ним. Вместе с приятелем они догнали и обезвредили вора, после чего вызвали полицию, арестовавшую подозреваемого. Вором оказался ранее привлекавшийся алжирский мигрант, пишет РИА Новости.