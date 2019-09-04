Промышлявшей вымогательством и воровством многодетной матери из Омска дали 22 года

Омский суд приговорил 35-летнюю жительницу областного центра Веру Бегун к 22 годам лишения свободы. Это самый жесткий вердикт, вынесенный в отношении женщин в регионе за последние годы.

В суде было доказано, что вместе с сообщником Бегун похищала автомобили, занималась вымогательством, заставляла подругу оказывать сексуальные услуги мужчинам.

Уголовное дело получило широкий общественный резонанс, при этом женщина была известна в городе до судебного разбирательства. Два года назад Бегун, являющаяся матерью троих детей, обвиняла городских чиновников в том, что они оставили ее семью без крыши над головой. Женщина вместе с супругом пикетировала мэрию.