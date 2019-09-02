Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии полицейских, вечером 13 августа пьяный майор полиции в кафе избил 17-летнего подростка. Того доставили в больницу, парень пролежал две недели в коме, а в субботу, 31 августа, умер, так и не придя в сознание.

Обвинение предъявлено бывшему заместителю начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).