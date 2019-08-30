В Москве-реке обнаружили тело бизнесмена

В Москве-реке обнаружили труп бизнесмена. Сообщается, что тело мужчины вытащили из реки на севере столицы. На месте происшествия работает полиция.

Установлена личность покойного, передаёт РИА Новости. Им оказался президент компании Global Safe Group Денис Щепетьев. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Компания Global Safe Group занимается «созданием и профессиональным управление индивидуальной модели защищенности клиента».