Экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за мошенничество и коррупцию

Экс-руководитель управляющей компании Биотехнопарка Владимир Кожевников задержан в Новосибирске. Его делом занимается Следственный комитет.

Факт задержания Кожевникова НДН.инфо подтвердил источник в правоохранительных структурах. По данным собеседника сайта, Кожевникова подозревают в мошенничестве и получении взятки.

В январе 2018 г. достоянием общественности стали результаты проверки Контрольно-счетной палатой Новосибирской области деятельности АО «УК «Биотехнопарк». КСП проверяла, каким образом были использованы выделенные управляющим Биотехнопарка 412 млн рублей, и нашла массу нарушений. В том числе в тот период времени, когда УК возглавлял Владимир Кожевников.

Всего же, начиная с 2011 г. в проект было вложено почти 1,2 млрд рублей. В том числе 881,3 млн рублей из регионального бюджета. В 2017 г. почти 400 млн рублей Федерация компенсировала региону. Но Биотехнопарк оставался убыточным, причем убытки с годами только росли.

Кожевников руководил компанией с 2014 г. по июнь 2018 г. А в августе 2018-го стало известно о результатах проверки МВД, обнаружившей признаки мошенничества и превышения должностных полномочий в действиях топ-менеджмента новосибирского Биотехнопарка.

«Из рассекреченных и представленных результатов оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров директора ООО «Медхолдинггрупп» Франк Татьяны Станиславовны установлено, что к возможному хищению бюджетных денежных средств мошенническим путем, выделенных АО «УК «Биотехнопарк» для оснащения лаборатории, имеют непосредственное отношение генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк» Кожевников В.Н. и директор ООО «Биотехнопарк-эксперт» Гутова Елена Александровна. Таким образом в действиях Кожевникова В.Н., Гутовой Е.А,, Франк Т.С., возможно, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ», — говорилось в постановлении МВД.

В июне прошлого года Владимир Кожевников покинул пост гендиректора управляющей компании. Затем уже весной 2019 г. после продолжающихся вокруг организации скандалов, руководство компании сменилась еще раз.