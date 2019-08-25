В Калужской области наркоман убил 92-летнего ветерана ради денег

В Калужской области 34-летний наркоман убил ветерана Великой Отечественной войны из-за денег. Сообщается, что тело пенсионера находилось в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сын.

Следователи рассказали, что на теле и голове 92-летнего ветерана обнаружены многочисленные повреждения. Тело убитого фронтовика обнаружил его сын. Отмечается, что 21 августа ветерану должно было исполниться 93 года.

Убийцей оказался 34-летний монтажник, который несколько лет назад стеклил пенсионеру лоджию. В поисках средств для покупки запрещённых препаратов мужчина обратился к старику, но, получив отказ, избил пенсионера и забрал из квартиры 50 тысяч рублей. Подозреваемому предъявлены обвинения по двум статьям, передаёт Telegram-канал Mash.