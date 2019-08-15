В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении преступления по 275 статье УК РФ ("Госизмена"). Постановление было принято 13 августа.

Другие подробности дела не приводятся.