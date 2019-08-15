В Москве арестован подозреваемый в госизмене
15 августа 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.
Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении преступления по 275 статье УК РФ ("Госизмена"). Постановление было принято 13 августа.
Другие подробности дела не приводятся.