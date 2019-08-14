Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию из тюрьмы

Австралиец Брентон Таррант, заключенный, обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию. Об этом сегодня сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Уточняется, что послание содержит 16 страниц. Таррант рассказал получателю письма о своих впечатлениях от поездки в РФ в 2015 году. Кроме того, в тексте содержится предупреждение о грядущем "великом конфликте".

Новозеландский министр исправительных учреждений Келвин Дейвис заявил, что его ведомство не должно было допускать отправку, но у Тарранта есть "права, которые есть у каждого заключенного в соответствии с законом".