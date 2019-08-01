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Житель Сочи предстанет пред судом по обвинению в приготовлении к убийству

1 августа 2019, 23:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Житель Сочи предстанет пред судом по обвинению в приготовлении к убийству

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении убийства по найму (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, мужчина решил организовать убийство 41-летнего местного жителя, который состоял в близких отношениях с его бывшей супругой. В конце апреля 2019 года он рассказал об этом своему 45-летнему знакомому и предложил ему совершить данное убийство. За это «заказчик» пообещал передать «исполнителю» денежное вознаграждение в сумме 1 миллиона рублей. Мужчина согласился, но понимая, что данное предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Дальнейшая деятельность обвиняемого проходила под контролем оперативных сотрудников. Обвиняемый передал «исполнителю» фото предполагаемой жертвы, а также адреса, по которым мужчина может находиться. Получив от «исполнителя» в мае этого года информацию и подтверждающие материалы о якобы совершенном убийстве знакомого, обвиняемый передал ему денежные средства, после чего был задержан сотрудниками ОМОН города Сочи Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось оперативными сотрудниками УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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