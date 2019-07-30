Задержан начальник управления УгРо УМВД Приморья

Фрунзенский суд Владивостока арестовал начальника уголовного розыска ГУ МВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Начальник уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В результате данных действий он получил доход в 5 миллионов рублей.

При обыске дома у полицейского был найден 1 миллион рублей. По версии следствия, Миляев сообщил знакомому предпринимателю, который занимался вырубкой леса в регионе, о запланированных проверках.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца ", - сказал журналистам представитель суда. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 285 УК РФ.