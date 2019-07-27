Кассирша пункта обмена валюты в Москве, похитившая 41 миллион, уехала из России

Женщина - сотрудница пункта обмена валюты в Москве, похитившая из кассы 41 миллион рублей клиента, предположительно, уехала из России на туристическом автобусе. В Москве расследуется уголовное дело о мошенничестве, возбужденном после инцидента в Елисеевском переулке.

В Казани задержана кассирша, укравшая более 20 миллионов рублей у банка

В начале июля мужчина пришел в обменник, чтобы поменять 41 миллион рублей на доллары. Кассирша заявила, что нужной суммы валюты в данный момент в наличии нет. Женщина попросила клиента подождать на улице. Сама схватила миллионы и скрылась с крупной суммой денег в неизвестном направлении.

Вчера появилась версия, что кассирша с миллионами уехала из страны на туристическом автобусе. «Проверяется информация, что подозреваемая покинула территорию России на туристическом автобусе», - передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемую женщину объявили в федеральный розыск.

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.