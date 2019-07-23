Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего чиновника виновным в получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Во вторник, 23 июля, в Северной столице вынесли приговор Сергею Бутину, экс-сотруднику отдела контроля в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Он получил штраф в 650 тысяч рублей.

Также суд временно запретил работать в органах власти инспектору, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив 6 десятков яиц, 3 банки масла и банку меда.