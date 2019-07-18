Сотрудники ФСБ Кубани задержали 26 летнего члена преступной группы

В Темрюкском районе сотрудники УФСБ задержали скрывавшегося от следствия 26-летнего участника преступной группировки.

В состав группы входят ранее приговоренные к заключению Никита Медведев, Дмитрий Крачкин, Вячеслав Муковоз и Владислав Гмыря.

Напомним, что Владислав Гмыря совместно с восемью своими друзьями и знакомыми, в числе которых были Карачкин, Муковоз и Медведев совершили ряд преступлений на территории города Краснодара. В июне 2017 года Гмыря выиграл в незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выигрыше было отказано. В этой связи он вместе с соучастниками прибыл в клуб, где в ходе разбирательства между группой прибывших молодых людей и одним из мужчин возник конфликт. 29 июня члены преступной группы с использованием не менее 2 пистолетов, относящихся к оружию ограниченного поражения, причинили легкий вред здоровью данному мужчине.

28 августа 2017 года сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Тойота камри» для проверки документов. Водитель открыл стрельбу по полицейским. Выстрелив в водителя рядом припаркованного автомобиля он помог своему товарищу сбежать на угнанном автомобиле, но был блокирован. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. Во время преследования сотрудниками ДПС он остановил автомобиль и выстрелил им в лобовое стекло из охотничего ружья, после чего продолжил движение. На одном из перекресток города он совершил ДТП и скрылся в неизвестном направлении. Никита Медведев был задержан спустя 2 дня.

Вчера 17 июля был задержан один из участников ОПГ, его задержали на съёмном жилье в Темрюкском районе. В данным момент его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.