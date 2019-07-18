//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал 13+

Сотрудники ФСБ Кубани задержали 26 летнего члена преступной группы

18 июля 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сотрудники ФСБ Кубани задержали 26 летнего члена преступной группы

В Темрюкском районе сотрудники УФСБ задержали скрывавшегося от следствия 26-летнего участника преступной группировки.

В состав группы входят ранее приговоренные к заключению Никита Медведев, Дмитрий Крачкин, Вячеслав Муковоз и Владислав Гмыря.

Напомним, что Владислав Гмыря совместно с восемью своими друзьями и знакомыми, в числе которых были Карачкин, Муковоз и Медведев совершили ряд преступлений на территории города Краснодара. В июне 2017 года Гмыря выиграл в незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выигрыше было отказано. В этой связи он вместе с соучастниками прибыл в клуб, где в ходе разбирательства между группой прибывших молодых людей и одним из мужчин возник конфликт. 29 июня члены преступной группы с использованием не менее 2 пистолетов, относящихся к оружию ограниченного поражения, причинили легкий вред здоровью данному мужчине.

28 августа 2017 года сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Тойота камри» для проверки документов. Водитель открыл стрельбу по полицейским. Выстрелив в водителя рядом припаркованного автомобиля он помог своему товарищу сбежать на угнанном автомобиле, но был блокирован. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. Во время преследования сотрудниками ДПС он остановил автомобиль и выстрелил им в лобовое стекло из охотничего ружья, после чего продолжил движение. На одном из перекресток города он совершил ДТП и скрылся в неизвестном направлении. Никита Медведев был задержан спустя 2 дня.

Вчера 17 июля был задержан один из участников ОПГ, его задержали на съёмном жилье в Темрюкском районе. В данным момент его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Сотрудники ФСБ Кубани задержали 26 летнего члена преступной группы

Сотрудники ФСБ Кубани задержали 26 летнего члена преступной группы 15:32

В Темрюкском районе сотрудники УФСБ задержали скрывавшегося от следствия 26-летнего участника преступной группировки. >>
На берегу Азовского моря задержаны рыбаки-браконьеры

На берегу Азовского моря задержаны рыбаки-браконьеры 13:22

В краевом пограничном управлении возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи креветки. Пограничники зафиксировали факт браконьерского промысла в конце мая текущего года. >>
В Геленджике снесена гостиница-самострой

В Геленджике снесена гостиница-самострой 13:16

В Геленджике снесена самовольно возведенная гостиница. Геленджикский городской суд Краснодарского края по иску администрации города-курорта вынес решение об обязании местной жительницы осуществить снос самовольной постройки - объекта капитального строительства, возведенного на земельном участке по улице Раевского, в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. >>
Кубанские законодатели принимают участие в Форуме регионов России и Беларуси

Кубанские законодатели принимают участие в Форуме регионов России и Беларуси 17.07 17:31

Делегация Законодательного Собрания Краснодарского края во главе с председателем Юрием Бурлачко принимает участие в мероприятиях VI Форума регионов России и Беларуси, проходящем в Таврическом Дворце Санкт-Петербурга, который является официальной резиденцией Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. >>
В окрестностях Геленджика поймали нарушителей погранрежима

В окрестностях Геленджика поймали нарушителей погранрежима 17.07 13:42

Экипаж пограничного сторожевого катера осуществлял в черноморской акватории контроль за соблюдением правил пограничного режима, установленных в территориальном море РФ. Оказалось, что на одном из осматриваемых маломерных плавсредств у пассажиров, находящихся на его борту, отсутствовали какие-либо документы. >>
Обсудили вопросы сотрудничества

Обсудили вопросы сотрудничества 17.07 13:38

Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко принял участие в работе секции VI Форума регионов России и Беларуси «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства». >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Апшеронских полицейских подозревают в получении взяток от водителей большегрузов

Апшеронских полицейских подозревают в получении взяток от водителей большегрузов 17.07 13:36

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено проведение служебной проверки в отношении сотрудников полиции Отдела МВД России по Апшеронскому району >>
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на ул. Кожевенной

«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на ул. Кожевенной 17.07 13:27

В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил мероприятия по замене участка сетей водоотведения по улице Кожевенной, направленные на улучшение качества услуг для жителей центральной части города. >>
Ключевые задачи рыбохозяйственного комплекса

Ключевые задачи рыбохозяйственного комплекса 17.07 09:45

Развитие и поддержку рыбохозяйственного комплекса Кубани обсудили на совещании, которое прошло под председательством вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. >>
Вместе против фальсификата

Вместе против фальсификата 17.07 09:43

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. >>
Результат труда — отличный урожай

Результат труда — отличный урожай 17.07 09:42

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка подвел первые итоги уборочной кампании зерновых колосовых и зернобобовых культур. >>
Главное — предупредить

Главное — предупредить 17.07 09:39

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко провел заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В мероприятии приняли участие руководители департаментов и министерств, контрольно-надзорных органов, по видеосвязи — главы муниципальных образований. >>

//Новости ADWILE

В подготовке к зиме все аспекты важны

В подготовке к зиме все аспекты важны 17.07 09:37

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в обсуждении подготовки региона к осенне-зимнему периоду. В совещании приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств. >>
В интересах жителей края

В интересах жителей края 17.07 09:35

Реформу в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории края обсудили в ходе совещания, которое прошло под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. >>
Ремонтные работы — в срок

Ремонтные работы — в срок 17.07 09:33

В ходе личного приема граждан, который провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, были рассмотрены вопросы, касающиеся ремонта учреждений социальной сферы. >>
Путь проложен к хорошим дорогам

Путь проложен к хорошим дорогам 17.07 09:31

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Коновалов приняли участие в заседании круглого стола, на котором шла речь о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». >>
Власть и население: работа как единый механизм

Власть и население: работа как единый механизм 17.07 09:29

Семинар-совещание «Актуальные вопросы деятельности органов ТОС на территории Краснодарского края», который прошел в Новороссийске, собрал общественников со всех муниципальных образований. >>
«Регион 93» ждет молодежь Кубани!

«Регион 93» ждет молодежь Кубани! 17.07 09:26

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова встретилась с участниками первой смены краевого молодежного форума «Регион 93» — представителями детских и молодежных объединений, Российского движения школьников, лидеров ученического самоуправления 14—17 лет со всей Кубани. >>

//Новости МирТесен

Сохраняя казачьи традиции

Сохраняя казачьи традиции 17.07 09:25

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в работе Евразийского форума «Казачье единство», который прошел в Темрюкском районе. >>
Как работает госветнадзор в регионе

Как работает госветнадзор в регионе 16.07 22:40

Один из вынесенных на 25 сессию ЗСК вопросов касался работы регионального госветнадзора в Краснодарском крае. Депутаты рассмотрели ход реализации профильного документа об этом ведомстве. Парламентарии также дали специальным службам рекомендации для более эффективного исполнения ветеринарного законодательства. >>
Базовые школы для фермеров должны быть эффективными

Базовые школы для фермеров должны быть эффективными 16.07 22:38

На 25-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели в первом чтении закон о внесении изменений в уже действующий на Кубани документ о создании и деятельности в регионе базовых школ в сфере малого предпринимательства по приоритетным направлениям краевого АПК. Корректировки затрагивают финансовое обеспечение учебных семинаров для представителей небольших форм хозяйствования. >>

//Новости партнеров

Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе

Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе 16.07 22:36

На 25-й сессии ЗСК приняли изменения в статью 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края». >>
Судебные приставы идут в ногу с современными технологиями

Судебные приставы идут в ногу с современными технологиями 16.07 22:33

В рамках акции «Отдыхай без долгов!» которая стартовала в прошлую пятницу по инициативе руководства Управления судебных приставов по Краснодарскому краю, гостям города-курорта Геленджика предлагается посетить сайт ФССП и проверить себя на наличие задолженности. >>
Должника напавшего на судебного пристава привлекли к уголовной ответственности

Должника напавшего на судебного пристава привлекли к уголовной ответственности 16.07 22:30

Должник из Красноармейского района Краснодарского края привлечен к уголовной ответственности за нападение на судебного пристава. >>

//Новости СМИ2

Суд признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя в получении взятки

Суд признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя в получении взятки 16.07 22:27

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по краю доказательства признаны судом первой и апелляционной инстанции достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Адлерского районного отдела судебных приставов города Сочи УФССП России по краю Павлу Леонову. >>
В Северском районе местный житель подозревается в убийстве сожительницы

В Северском районе местный житель подозревается в убийстве сожительницы 16.07 22:23

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю 27-летний местный житель подозревается в убийстве 31-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). >>
Политологи усомнились в рейтинге устойчивости губернаторов

Политологи усомнились в рейтинге устойчивости губернаторов 16.07 22:05

Вышедший на РБК «Рейтинг устойчивости губернаторов. Госсовет 2.0.» вызвал бурное обсуждение среди политологов, которые усомнились в репрезентативности приведённых там данных и объективности сделанных авторами исследования выводов. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказан военный ответ России в случае бомбардировки Украиной Крымского моста
2

Предсказание Нострадамуса о «большой войне» в 2019-м «расшифровали» в интернете
3

Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода
4

В Росгвардии объяснили отказ бойцов представляться
5

Врач-гинеколог в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время операции

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры