В Подмосковье три медика похитили из аптеки лекарства стоимостью в несколько миллионов

В Подмосковье в мошенничестве обвинили заведующего отделением паллиативной медицины, медсестру и бывшего фармацевта. Сообщается, что три медработника похитили из аптеки лекарства на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Следователи установили, что кражи происходили с лета 2017 года и до декабря прошлого года, передаёт РИА Новости. После похищенные лекарства медики продавали на «черном» рынке. Отмечается, что препараты предназначались для бесплатной выдачи больным раком, ветеранам и пенсионерам.

Двое из трёх подозреваемых уже признали свою вину, третий согласился с обвинениями лишь частично. Все они находятся под подпиской о невыезде и отстранены от работы.