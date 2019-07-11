Заместителя главы ПФР задержали за взятку

В среду, 11 июля, следователи задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванова по подозрению в получении взятки. Глава ПФР прокомментировал случившееся.

«В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме… Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие», - сказал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. Отмечается, что перед задержанием следователи изъяли некоторые документы в Пенсионном фонде и у его подрядчиков.

Алексей Иванов получил пост заместителя главы ПФР два года назад. В его обязанности входила информатизация и курирование IT-инфрасткуркуры, передаёт «Новая газета».