Московский пенсионер задержан за нападение с ножом на мужчину

В Москве полицейские задержали пенсионера, которого подозревают в умышленном нанесении нескольких ножевых ранений и причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

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Пожилой мужчина 1959 года рождения был задержан сотрудниками правопорядка на улице Туристской в Северном Тушино. Сообщается, что пенсионер напал на мужчину в пятницу, 5 июля, в 21:20 по московскому времени. Он нанёс своей жертве несколько проникающих колото-резаных ран в районе шеи, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. Подозреваемого задержали на следующий день, возбуждено уголовное дело.