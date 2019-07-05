В Архангельской области мужчина поджёг родителей в свой день рождения

В Архангельской области мужчина предстанет перед судом за то, что после ссоры с родителями облил бензином их и принадлежащий им дом, а затем поджёг. Подозреваемый свою вину не отрицает.

В местной прокуратуре сообщили, что происшествие произошло в день рождения обвиняемого. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с родителями, передаёт РИА Новости.

«В ходе возникшего конфликта с родственниками облил бензином отца и мать, а также принадлежащий им дом. Спичками поджег отца, который от полученных термических ожогов скончался в больнице. Матери удалось спастись, выпрыгнув из окна», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что дом сгорел полностью вместе со всем имуществом.