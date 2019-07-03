В Москве кассир выпрыгнула в окно, прихватив 40 миллионов

В Москве кассир обменного пункта украла у клиента более сорока миллионов рублей и сбежала с рабочего места через окно. Службы правопорядка ведут розыск подозреваемой.

Сообщается, что в обменный пункт, находящийся на первом этаже здания в Елисеевском переулке, обратился директор компании в сопровождении инкассации. Он пожелал перевести 41 миллион рублей в доллары, передаёт Мир24.

Кассир ответила, что такой суммы в настоящее время нет, и попросила мужчину подождать за дверью. Спустя два часа он попытался вернуться в помещение, но дверь оказалась закрыта. «Тогда директор обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет», - сообщили в ГУ МВД по Москве.