Убитый в Екатеринбурге мужчина оказался предпринимателем из Киргизии. Тело убитого мужчины нашли в среду, 2 июля, утром в микрорайоне Уралмаш в Орджоникидзевском районе уральской столицы. По словам очевидцев, рядом с погибшим мужчиной обнаружили сумку, забитую деньгами.

Установлена личность убитого на Калинина, 22 человека. Это Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге. «Я знаю Камчыбека, он является одним из руководителей киргизской диаспоры», — рассказал собеседник агентства «URA.RU».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что подтвердить или опровергнуть этот факт можно только в Следственном комитете. В СК РФ по региону отказались комментировать случившееся.