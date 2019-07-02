В Москве появился таксист-отравитель. Пассажир попал в больницу, у него пропали деньги

В Москве появился таксист-отравитель. Мужчина, угодивший в больницу после поездки на такси из центра Москвы, лишился денег и банковской карты. Пострадавший москвич обратился в полицию. Мужчина рассказал, что отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице.

Дело об ограблениях после отравлений газировкой взяла под контроль прокуратура Москвы

Вышел из ресторана и сразу сел в первое попавшееся такси, которые были припаркованы у заведения. Во время поездки таксист, как вспоминает пострадавший, предложил ему попить воды из бутылки. Пассажир почувствовал себя плохо и вышел из такси, а машина сразу уехала, - сообщает "СП".

По данным московской полиции, утром потерпевший обнаружил, что с его банковской карты списано 16 тысяч рублей. Мужчина чувствовал себя очень скверно. Он вызвал "скорую". Медики осмотрели его и решили госпитализировать. Обратиться в правоохранительный органы он смог, когда почувствовал себя немного легче, в больничной палате.

Полиция найдет таксиста и выяснит все обстоятельства отравления и ограбления.

В отношении 24-летнего Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении нескольких молодых людей в центре Москвы, возбуждено семь уголовных дел.