В Чехии житель Украины прятал в диване миллион долларов. "Клад" обнаружили полицейские в квартире, которую украинец снимал в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии. Полиция задержала приезжего с Украины по подозрения в мошенничестве.

Установлено, что украинец заработал миллион долларов, занимаясь нелегальным трудоустройством мигрантов, - сообщает "СП".

Подозреваемый создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами. "Дела в таких фирмах специально вели иностранцы, чтобы их впоследствии невозможно было найти налоговикам и полиции", — цитирует РИА "Новости" представителя чешской полиции Владимира Махала.

В общей сложности полицейские нашли в тайнике, обустроенном в диване, 21 миллион чешских крон и восемь тысяч долларов. Чешские полицейские признались, что такую сумму денег наличными они увидели впервые в своей жизни.