Браконьерскую икру на 37 миллионов рублей изъяли у пенсионера в Хабаровском крае

В краевой столице сотрудники ФСБ изъяли у пожилого горожанина 347 пластиковых контейнера с икрой краснокнижного лосося.

Банки были найдены в одном из нежилых помещений регионального центра. Общий вес находки составляет более 170 кг.

Специалисты уже подсчитали ущерб от противозаконных действий. Он оценивается в 37 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело пока не возбуждено. Проводится проверка, результаты которой позволят вынести решение.



Обнаружить контрабанду удалось сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.