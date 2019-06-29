На Курском вокзале в Москве убили мужчину

Неизвестный нетрезвый мужчина поссорился на Курском вокзале в Москве с одним из прохожих. Случайный конфликт закончился смертельным ножевым ранением и задержанием подозреваемого.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, очевидцы трагедии не позволили убийце сбежать, передав его в руки полиции. Подозреваемый содержится в управлении МВД России.

Пострадавшему же пытались оказать помощь прохожие и сотрудники вокзала, однако мужчина скончался до приезда скорой помощи. На месте инцидента работают правоохранительные органы.