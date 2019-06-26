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Бывший глава Сахалина будет отбывать срок в Хабаровском крае

26 июня 2019, 15:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший глава Сахалина будет отбывать срок в Хабаровском крае

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам колонии, доставлен из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию строгого режима Хабаровскоо края.

Проходившие по одному делу с Хорошавиным его сотрудники Сергей Карепкин и Андрей Икрамов весной этого года также были отправлены в Хабаровский край — их определили в разные колонии строгого режима.
Виновным суд признал Хорошавина в получении взяток и легализации преступных доходов. В составе преступной группы. Помимо срока заключения, он оштрафован на 500 миллионов рублей.

Зампред губернатора, Карепкин, получил восемь лет тюрьмы и штраф в четыре миллиона рублей. Икрамов отправился в колонию на девять с половиной лет, а государству выплатит 176 миллионов рублей.

Защитники Хорошавина намерены приговор в отношении экс-губернатора обжаловать. Апелляционный процесс длился пять месяцев, однако суд отказал адвокатам.

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