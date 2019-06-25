Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания господина Радзаевски. Как сообщили в ФСБ, он пытался вывезти с территории Российской Федерации детали зенитно-ракетного комплекса С-300.

"В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб", - цитирует агентство ТАСС заявление ФСБ.



