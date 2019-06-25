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Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

25 июня 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания господина Радзаевски. Как сообщили в ФСБ, он пытался вывезти с территории Российской Федерации детали зенитно-ракетного комплекса С-300.

"В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб", - цитирует агентство ТАСС заявление ФСБ.

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В Израиле, куда родители известной певицы Юлии Началовой уехали за психологической помощью после смерти дочери, у отца знаменитости обнаружили онкологическое заболевание - рак кишечника. Виктор Началов заявил, что его "спасла дочь".

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Пригожин прокомментировал историю с отравлением Алибасова

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Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал историю с отравлением своего коллеги Бари Алибасова. Накануне многие стали подозревать, что 72-летний мужчина устроил очередное шоу.

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//Криминал

Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам сообщили сегодня в пресс-службе суда.

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В МВД рассказали о веществах, которые "серийный отравитель" добавлял в напитки

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На западе Москвы произошел крупный природный пожар

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США не могут угнаться за нашим гиперзвуком

ВВС США гордо сообщили, что провели первое «лётное испытание» прототипа гиперзвуковой ракеты, которая была якобы запущена с бомбардировщика В-52Н. Но сразу же выяснилось, что это сообщение далеко от реальности. Никакой ракеты нет и в помине, как не было и лётных испытаний.

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Турция дрейфует к признанию Крыма российским

Турция дрейфует к признанию Крыма российским

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//Политика

МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Грузии

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Стали известны страны, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

Стали известны страны, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

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Русская нефть не даётся норвежцам

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Изменения климата добивают Литву

Изменения климата добивают Литву

После развала СССР Литва стала стремительно терять население. По данным Всемирного банка, она попала в список стран мира, исчезающих быстрее всего. Но, как известно, беда не приходит одна – из-за изменения климата литовское сельское хозяйство тоже оказалось в критическом состоянии.

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Неизвестный вынес кассовый аппарат и продукты из супермаркета в центре Москвы

Неизвестный вынес кассовый аппарат и продукты из супермаркета в центре Москвы

Неизвестный залез в один из супермаркетов в Таганском районе Москвы на улице Марксистская, д. 1 и вынес кассовый аппарат и продуктовые товары. Отмечается, что полиция получила сообщение около четырёх часов ночи.

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Давление, от которого не спасёт таблетка

Давление, от которого не спасёт таблетка

Глазное давление – это давление жидкости, содержащейся в глазном яблоке (в камерах), на склеральную или роговую оболочку роговицы глаза. Глазное давление имеет определённую норму, что позволяет поддерживать нормальную форму глазного яблока и гарантировать контрастное зрение

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Кремль: вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН

Кремль: вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН

Вопрос о судьбе задержанных украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Летняя проблема – сыпь и зуд

Летняя проблема – сыпь и зуд

Потница – это специфическая форма дерматита, проявляющаяся в результате раздражения кожи из-за чрезмерной потливости. Потница возникает в результате повышения температуры (как окружающей среды, так и человеческого тела), а также вследствие нарушения правил гигиены

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Туберкулёз не остался в прошлом

Туберкулёз не остался в прошлом

Принято считать, что туберкулёз остался в прошлом, однако в наши дни эта проблема более чем актуальна. Каждый год миллионы людей заражаются активным туберкулёзом, а смертность от этого страшного недуга перегнала многие инфекционные заболевания, в том числе и ВИЧ.

//Происшествия

Подросток чуть не погиб из-за оставленного на зарядке планшета ночью

Подросток чуть не погиб из-за оставленного на зарядке планшета ночью

В Великобритании в графстве Стаффордшир 11-летний мальчик чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета. Отмечается, что подросток положил гаджет, как обычно, рядом с подушкой и уснул.

//Спорт

Россия – лучшая на Евро

Россия – лучшая на Евро

В эти дни в Минске проходят вторые Европейские игры, или Европиада, как её называют. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые решили проводить раз в четыре года под управлением ЕОК

//Спорт

Наши жгут в Лас-Вегасе

Наши жгут в Лас-Вегасе

Сразу 5 индивидуальных призов на церемонии в Лас-Вегасе завоевали российские хоккеисты. Конечно, это триумф! Александр Овечкин так устал брать приз «Морис Ришар Трофи», что даже не прилетел за ним на церемонию в Лас-Вегас. Он становился лучшим снайпером НХЛ уже восемь раз!

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Спрос на русских в Америке. Ситуация разная

Спрос на русских в Америке. Ситуация разная

Почему российские баскетболисты не нужны за границей? Совсем другое дело – хоккей, где на драфте НХЛ был установлен рекорд за последние 16 лет. Выбрано сразу 28 наших соотечественников! Такого не случалось с 2003 г, когда на драфте назвали сразу 30 русских хоккеистов.

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Глушаков обещал не пропасть

Глушаков обещал не пропасть

Ключевое слово этого лета для премьер-лиги – обновление. Не у дел – кто насовсем, кто временно – оказалась добрая дюжина ветеранов, ещё недавно бывших ключевыми фигурами своих клубов. Команды РПЛ вовсю трудятся на сборах и играют контрольные матчи – а кто-то ищет новую работу

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Автозаки уехали пустыми

Автозаки уехали пустыми

Первый матч в тренерской карьере Сергею Игнашевичу выпало провести на международном уровне. Причём против клуба, который известен во всём мире. В английском Шеффилде в 1857 году появился на свет первый футбольный клуб. Так его и назвали – по имени города металлургов .

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«Левски»(София,Болгария) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:1

«Левски»(София,Болгария) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:1

Сегодня, 25 июня состоялся товарищеский матч «Левски» с питерским «Зенитом» на тренировочной базе в Зальфедене (Австрия). Тренировочный сбор в Австрии для футболистов "Зенита" продолжается, сегодня петербуржцы проводят контрольный поединок против болгарского "Левски"

//Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном достижениям национальных целей развития в сфере демографии, заявил о подготовке проекта закона о повышении критериев нуждаемости семей.

//В мире

Пресс-секретарём Белого дома станет представитель Меланьи Трамп

Пресс-секретарём Белого дома станет представитель Меланьи Трамп

Супруга президента Соединённых Штатов Меланья Трамп сообщила имя нового пресс-секретаря Белого дома. По её словам, глава государства не видит более подходящего человека на эту должность.

//Общество

Женьшень и золотой корень уссурийской тайги

Женьшень и золотой корень уссурийской тайги

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых научным открытиям доктора биологических наук В. Зюганова, создателя эликсира «Леюрус Арктика +». Работая над созданием универсального оздоравливающего эликсира, биолог решил не зацикливаться на водных организмах

//Новости СМИ2

//Шпионаж

Киберугрозы спецслужб

Киберугрозы спецслужб

Третья мировая война начнётся с ошибки компьютера. Так считает специалист по компьютерной безопасности полковник в отставке Андрей Сергеевич НОВИКОВ. Обозреватель «АН» попросил его прокомментировать недавние скандальные разоблачения западной прессы мировых киберугроз.

//Общество

«Слава» не позволит забыть подвиги

«Слава» не позволит забыть подвиги

«АН» при участии народного артиста СССР Василия Ланового и Керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» сняли видеоролик, посвящённый памяти героев, отдавших свои жизни за освобождение Керченской земли от от нацистов. О страшных событиях тех лет в Керчи помнят немногие.

//Общество

Шампанское в такси

Шампанское в такси

Российские таксисты, работающие в крупных городах, и те их клиенты, кто ценит безопасную езду, получили повод для радости. В Госдуме решили внести в законопроект о такси новый пункт, чтобы работать таксистами могли только граждане РФ. Документ содержит и ряд других нововведений.

//Город М

Быстрее, дальше, комфортнее

Быстрее, дальше, комфортнее

Общественный транспорт столицы продолжает с каждым годом становиться лучше. Метро уже уверенно шагнуло за МКАД. МЦД начинают постепенно обретать свои контуры и уже в этом году смогут принять первых пассажиров. Кроме того, развивают и новейший вид транспорта – электробусы.

//Город М

Жизнь района в онлайн-режиме

Жизнь района в онлайн-режиме

Программа «Мой район» – одна из приоритетных для столичного правительства. Она была запущена в 2018 г. и предполагает комплексное развитие с таким расчётом, чтобы обеспечить горожанам равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся.

//В мире

Взят под стражу бывший президент Армении

Взят под стражу бывший президент Армении

Во вторник, 25 июня, апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну. Согласно источнику, было принято решение вновь арестовать бывшего главу государства и вернуть залог, внесённый за освобождение.

//Новости МирТесен

//Общество

В РПЦ оценили слова митрополита о воевавших безбожниках

В РПЦ оценили слова митрополита о воевавших безбожниках

Высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали, прокомментировали в Русской православной церкви.

//Культура

Балетные хиты на Театральной площади

Балетные хиты на Театральной площади

Летом в афише московских театров наступает затишье. Но для тех, кто собирается совместить приятное с полезным, в РАМТе стартует уникальный балетный марафон – «Летние балетные сезоны». Это классика нон-стоп в самом центре столицы на сцене – жемчужины мирового балетного искусства

//Культура

Ретроспективная утопия

Ретроспективная утопия

Павел ЛУНГИН родился в Москве в семье сценариста Семёна Лунгина. Его жизнь изменил один телефонный звонок. Если бы не он,, Павел Семёнович до сих пор бы лежал на диване и читал любимые китайские книжки. А так появились «Луна-парк», «Свадьба», «Олигарх», «Царь», «Остров» и др.

//Общество

Рейдеры специального назначения

Рейдеры специального назначения

В Ростове-на-Дону 8 лет тянется расследование дела о покушении на бизнесмена Ю. Погибу. Пока владелец компании «Славяне» скрывается от преступников за пределами России, заказчик покушения попал за решётку, а его соучастники разгуливают на свободе

//Общество

«Ергаки» – там, где нет места славбости

«Ергаки» – там, где нет места славбости

Юг Красноярского края – это вам не юг Франции. Тем более горы Саяны, заповедник. Красота – необыкновенная! В 2011 г. для МЧС здесь построили Сибирский региональный центр спортивной подготовки и реабилитации спасателей. Теперь это 5-й Центр горной подготовки «Ергаки».

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Период полураспада

Период полураспада

6 июня 2013 г. президент РАН В. Фортов получил от офицера фельдъегерской службы правительственное письмо. Это был проект закона о реформировании РАН. Точнее, о ликвидации академии. 27 июня состоится заседание правительства, на котором будут рассматривать этот документ.

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Культурный код партии власти

Культурный код партии власти

Трудно поверить, что 2019 г. правительство объявило Годом театра. Год ровно на середине, но никаких движений на эту тему не ощущается. Хотя, как оказалось, Минкульту выделили под мероприятие 1,5 млрд руб. Привычно, что культура давно и прочно у партии власти не в приоритете.

//Общество

Мы говорим учителю СПАСИБО за веру в детскую мечту!

Мы говорим учителю СПАСИБО за веру в детскую мечту!

"Самая красивая, самая отзывчивая, самая лучшая. Спасибо за те четыре года, которые мы были вместе" - трогательное СПАСИБО выпускница начальной школы @stefaniiaday посылает своей первой учительнице - Елене Геннадьевне.

//Общество

Пятидневная война может стать трёхдневной

Пятидневная война может стать трёхдневной

В Грузии активизировались психи, вопящие о близости войны с Россией. Раздаются призывы «отомстить за братьев, погибших 10 лет назад» и что «лучше смерть, чем позор». Если и правда грузины доиграются до вооружённого конфликта, всё для них закончится куда быстрее, чем в 2008 г.

//Происшествия

Задержан 21-летний депутат, бросивший муляж гранаты в полицейских

Задержан 21-летний депутат, бросивший муляж гранаты в полицейских

Во вторник, 25 июня, в Кирове задержали члена Слободской городской думы и сына кандидата в губернаторы области 21-летнего Николая Дубравина. Отмечается, что молодой человек решил провести эксперимент и кинул "гранату" под ноги полицейского.

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Вот такой у нас Владимир Владимирович

Вот такой у нас Владимир Владимирович

Знаменитый кинорежиссёр и депутат Госдумы Владимир Владимирович БОРТКО всерьёз собрался побороться на предстоящих выборах в Санкт-Петербурге за место губернатора. Главный редактор «Аргументов Недели» Андрей Угланов и завотделом культуры Татьяна Москвина встретились с ним в редакции.

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Европейская дипломатическая революция

Европейская дипломатическая революция

Впервые после начала санкционной войны в 2014 году Евросоюз пошёл на отмену антироссийских ограничений, введённых после присоединения Крыма к России. Франция и Германия продавили возвращение российских депутатов в ПАСЕ, несмотря на возражения Англии, Украины

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