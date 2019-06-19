В Хабаровске задержали угонщика, покусившегося на авто бизневумен из КНР

В Хабаровске преступник угнал со стихийной стоянки Toyota Land Cruiser Prado 4 мая. Элитный внедорожник принадлежал предпринимательнице из КНР.

Женщина написала заявление в полицию и оценила ущерб от потери своего авто бизнес-класса в миллион рублей. Потерпевшая указала, что на иномарке была установлена система сигнализации, но она почему-то никак не отреагировала на угонщика. Когда автовладелица вышла после работы на улицу, она просто не застала машину на месте.

Полицейские предположили, что злоумышленник применил блокировку канала связи между охранным комплексом и пультом. Подозреваемого удалось задержать в поселке Тополево. Мужчина отказался сотрудничать со следствием и, воспользовавшись правом, которое гарантирует Конституция РФ, от дачи показаний против себя отказался.

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Выяснилось, что это не первый случай общения фигуранта с сотрудниками правопорядка. В 2006 году он уже угонял авто и получил тюремный срок.