В Пресненском суде оглашают приговор полковнику Захарченко

В Пресненском суде города Москвы началось оглашение приговора полковнику Дмитрию Захарченко, которого обвиняют в получении особо крупной взятки. Предполагается, что оглашение приговора может затянуться на несколько дней.

Суд признал полковника Захарченко виновным в получении взятки в особо крупном размере. Всего мужчине вменяется в вину три преступных эпизода, передаёт РИА Новости.

Известно, что наказание для Захарченко будет оглашено позднее. Сторона обвинения требует приговорить его к лишению свободы сроком на 15,5 лет, выплате штрафа в размере 494,9 миллионов рублей, а также лишить полковника Захарченко медалей и званий.