В Прикамье депутата арестовали за покушение на самого себя

В Соликамске арестовали депутата Заксобрания Пермского края. Зимой он сообщил, что в него дважды стреляли из обреза. Следователи рассказали, как готовилась инсценировка покушения на убийство.

"Нападение" на депутата случилось вечером 24 февраля. Илья Кузьмин заявил, что неизвестный дважды стрелял в него во дворе дома, и выложил в Facebook фото, на котором видно простреленный дробью капюшон его куртки.

Несколько месяцев следователи выясняли все обстоятельства. В результате в отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложный донос", "соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения".

Накануне Кузьмин был задержан следователем Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Дело в отношении депутата было возбуждено руководителем следственного управления.