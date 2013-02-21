Потомственный маг убивал фотомоделей: карму ему портили?

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21 февраля 2013, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Московская полиция задержала серийного убийцу девушек, работавших в модельном бизнесе. Красавицы сами приглашали к себе домой потомственного мага и целителя грузинского происхождения.

42-летний экстрасенс Георгий Мартиросян был задержан полицейскими сегодня в Подмосковье, сообщается официальный сайт ГУ МВД Москвы.



По данным оперативников, потерпевшие сами обращались к уроженцу Тбилиси за услугами, так как хотели с его помощью "очистить душу". Модельный бизнес не приносил девушкам больших доходов, и потому они подрабатывали на ниве эскорт-услуг, но при этом полагали, что такой образ жизни портит их карму.



За очищением ауры девушки приезжали к Мартиросяну в Королев, а также приглашали его к себе домой. Мартиросян предлагал девушкам "зарядить положительной энергией" их сбережения, убивал и грабил их, инсценируя смерти передозировкой героина. Во всех случаях он похищал у них от 1,5 до трех миллионов рублей, сообщает newsru.com.

Георгий Мартиросян был хорошо известен в профессиональном сообществе российских колдунов. А на своей странице "ВКонтакте" Георгий Мартиросян называет себя добрым сказочным словом Волшебник.



