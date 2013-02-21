Приглядывая за ветераном, волгоградка приглядела и его награды

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21 февраля 2013, 12:29 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Источник: Misterforex.ru

В Волгограде закончилось расследование по делу о хищении у ветерана Великой Отечественной войны его наград. Воровку оперативникам Красноармейской прокуратуры далеко искать не пришлось – ею оказалась дальняя родственница старика.

Он великодушно приютил женщину у себя, когда та приехала из деревни в областной центр. Помогая старику по хозяйству, Наталья Дрягина прожила в жилище пенсионера два года. А потом нашла себе приятеля и решила переехать к нему. Но, собирая вещи, прихватила с собой и награды заслуженного родственника, среди которых были Орден Отечественной войны 2-й степени и юбилейная медаль «За доблестный труд».

Не ожидавший никакого подвоха 89-летний ветеран даже не сразу обнаружил пропажу. А когда понял, что родственница решилась на воровство, тотчас же обратился в полицию.

Оперативники разыскали подозреваемую. Дрягина покорно отдала награбленное, - рассказали «АН-Онлайн» в прокуратуре Волгоградской области. – Женщине предстоит суд, ей предъявлено обвинение в незаконном приобретении государственных наград».