Петербургский спецназ атаковал ларьки по продаже наркотиков

//Криминал

21 февраля 2013, 10:51 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Городской наркоконтроль накануне провел операцию по ликвидации точек продаж опасных курительных смесей.

- В ведомство поступало много тревожных звонков от жителей города, - рассказали в пресс-службе УФСКН по Петербургу и Ленобласти. - Люди сообщали, где можно приобрести курительные смеси. Наркополицейские вместе с бойцами спецназа “Гром” устроили настоящий рейд по точкам продажи “спайсов”. Во время операции оперативники задержали четверых продавцов. В нескольких пакетиках, по данным проведенной экспертизы, находились вещества, запрещенные к продаже. Полицейские возбудили три уголовных дела. Обыски устроили в четырех районах города: в Приморском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском, пишет КП.