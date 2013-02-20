Главврача крымской психушки арестовали за взятку: в кабинете нашли более 200 тыс

//Криминал

20 февраля 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

На днях, 18 февраля, сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со Следственным управлением крымского главка милиции «на горячем» задержали главного врача психиатрической больницы одного из районов западного Крыма.

Как сообщил начальник УГСБЭП ГУМВД Украины в АРК полковник милиции Эдуард ОНАЦКИЙ, врач вымогал и получил взятку от местного жителя за предоставление ему в аренду нежилого помещения больницы для хранения там лодочного оборудования, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

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