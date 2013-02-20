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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Убийство Гонгадзе: собраны доказательства причастности Кучмы

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

republic.com.ua
republic.com.ua

Генеральная прокуратура Украины располагает достаточным количеством доказательств, подтверждающих причастность экс-президента Украины Леонида Кучмы к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

  Об этом заявил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире «Эхо Москвы».
Убийство Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. В марте 2008 г. Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
Еще один обвиняемый Алексей Пукач находился в розыске с 2005 г., в 2009 г. он был задержан.

В ходе следствия он признался, что собственноручно задушил журналиста по указанию экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко. Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы. Пукач в ходе судебного процесса  заявил, что также считает заказчиками убийства бывшего президента страны Кучму и экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

НС

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