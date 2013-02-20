Стала ясна причина массовой драки в Петербурге: невеста

//Криминал

20 февраля 2013, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

По информации СМИ, массовую драку в Петербурге устроили не просто выходцы из Азербайджана, а уроженцы одного села и участвовали в потасовке 30-40 человек. Поводом для драки могла стать украденная невеста.

По предварительной информации, участники массовой драки, произошедшей накануне около 19.30 во Фрунзенском районе, на улице Димитрова, - уроженцы Шамхорского района Азербайджана. Часть из них уже продолжительное время живет в Петербурге, другие только приехали с родины. Причиной стало традиционное похищение невесты перед свадьбой, чем оказались недовольны родные девушки, уже привыкшие к другому укладу в России. Знакомые с обеих сторон в итоге сошлись у кафе «Чистые пруды».



Согласно другой неподтвержденной информации, причиной драки мог стать бизнес одного из ее участников.

Непосредственно после конфликта, в котором участвовали около 30 человек, были задержаны 15 человек, сообщает lenta.ru. Сейчас их число возросло до 28 человек.



Первоначально было возбуждено дело о хулиганстве, затем оно было переквалифицировано на покушение на убийство двух и более лиц. Его фигурантами стали Физули Тагиев 1981 года рождения и Вугар Тагиев 1978 года рождения. В машине Вугара нашли два травматических пистолета и гладкоствольное ружье. Решается вопрос об аресте обоих подозреваемых.



В больницу попали пятеро участников драки. Кроме того, по данным городского ГУ МВД, травмы получили двое случайных прохожих — мужчина и девушка. Им помощь оказана амбулаторно.





Как ранее сообщали "АН", участники побоища гонялись друг за другом на автомобилях, тараня припаркованные машины. Владельцев поврежденных автомобилей также избивали. На месте драки полицейские обнаружили и изъяли нож, бейсбольную биту, два травматических пистолета и гильзы от дробовика.