В Москве таджикский оппозиционер получил несколько ударов ножом

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20 февраля 2013, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

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Бывшего пресс-секретаря Миграционной службы Таджикистана в РФ Бахтиера Саттори несколько раз пырнули ножом в Москве. Нападение произошло в ночь на 20 февраля у дома номер 156 на Варшавском шоссе.

Саттори вышел из дома и направился в магазин, когда на него набросилась группа неизвестных. Оппозиционеру нанесли несколько проникающих ранений в грудь и живот. В настоящее время Бахтиер Саттори находится в реанимации. По рассказам друзей, Бахтиер Саттори в последнее время получал угрозы от неизвестных лиц и видел подозрительных людей возле дома, где проживал.



Посольство Таджикистана в Российской Федерации требует у правоохранительных органов скорейшего и тщательного расследования нападения на гражданина РТ Бахтиера Саттори. В настоящее время по факту нападения возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование.



49-летний Саттори в 1988 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (ныне РГГУ), с 1993 по 2002 годы работал в посольстве Таджикистана в России, с июня 2011-го по август 2012 года – в московском представительстве таджикской Миграционной службы, сообщает fergananews.com. После неожиданного увольнения с государственной службы летом прошлого года Бахтиер Саттори занялся общественной деятельностью, активно сотрудничал с различными оппозиционными группами и был активным пользователем социальных сетей.



