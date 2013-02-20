В Волгоградской области двойной статус чиновницы-депутата развязал ей руки

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20 февраля 2013, 14:29 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото с сайта v102.ru

Накануне вечером глава Городищенского района Татьяна Горбунова и депутат местной думы Ольга Шеремет были задержаны правоохранительными органами, разгадавшими их мошенническую схему. Как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области, они обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Интересный нюанс - Татьяна Горбунова является еще и председателем Городищенской районной думы. Видимо, этот двойной статус чиновника-депутата и сыграл с дамой злую шутку, позволив думать, что ей все позволено. По данным следствия, в середине января 2013 года Горбунова предложила бывшему коллеге-депутату, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге, решить вопрос с его оправданием в суде. Конечно, была названа и сумма -- 1 млн рублей, якобы, для дачи судье и 100 тысяч рублей - ей за услугу.

Деньги было решено передать через Ольгу Шеремет. Задним числом состряпали и долговую расписку на её имя, якобы, мужчина именно у неё занял деньги. 15 февраля 2013 года была отдана первая часть требуемой суммы, а вчера - ещё одна. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Как сообщается на одном из популярных информационных сайтов Волгограда со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, мужчина, который решил воспользоваться услугами Горбуновой – депутат Городищенской районной думы Юрий Скворцов.