Мэр Елабуги против участия волонтеров в поисках педофила и ажиотажа в СМИ

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20 февраля 2013, 14:24 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

Фото с сайта elabugacity.ru

Глава Елабужского района Геннадий Емельянов сегодня посетил в казанской больнице изнасилованную и обмороженную 8-летнюю Настю. Он еще планирует встретиться с семьей девочки и выяснить, в какой помощи они нуждаются.

В малообеспеченной семье Ани - шестеро детей, как сообщали "АН".

"Мы сделаем все, что нужно. Помощь будет оказана с бюджета. Возможно, будет открыт благотворительный счет", - сообщил он, передает пресс-служба администрации Елабужского района.

Пока же Геннадий Емельянов призвал елабужан не мешать следствию, и не распускать слухи.

"Правоохранительные органы работают, все под контролем. Сейчас главное - не мешать им", сказал он.

"АН" писали, что детский омбудсмен Павел Астахов обратился ко всем, кто может дать полезную информацию по делу, помочь правоохранительным органам в поиске педофила.

Из Москвы в Татарстан выехали опытные криминалисты Следственного комитета России, которые должны помочь в расследовании дела.

По информации министерства здравоохранения Республики, в данный момент девочка находится в палате интенсивной терапии реанимационного отделения Детской республиканской клинической больницы. Она находится в сознании, состояние оценивается как тяжелое, имеется положительная динамика. Отморожение обеих стоп, кистей, левой голени. Одновременно работают несколько команд врачей, в том числе и психологи.

Возможно сегодня следователям удастся допросить несчастного ребенка.