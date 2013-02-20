Мэр Елабуги против участия волонтеров в поисках педофила и ажиотажа в СМИ

Глава Елабужского района Геннадий Емельянов сегодня посетил в казанской больнице изнасилованную и обмороженную 8-летнюю Настю. Он еще планирует встретиться с семьей девочки и выяснить, в какой помощи они нуждаются.
В малообеспеченной семье Ани - шестеро детей, как сообщали "АН".
"Мы сделаем все, что нужно. Помощь будет оказана с бюджета. Возможно, будет открыт благотворительный счет", - сообщил он, передает пресс-служба администрации Елабужского района.
Пока же Геннадий Емельянов призвал елабужан не мешать следствию, и не распускать слухи.
"Правоохранительные органы работают, все под контролем. Сейчас главное - не мешать им", сказал он.
"АН" писали, что детский омбудсмен Павел Астахов обратился ко всем, кто может дать полезную информацию по делу, помочь правоохранительным органам в поиске педофила.
Из Москвы в Татарстан выехали опытные криминалисты Следственного комитета России, которые должны помочь в расследовании дела.
По информации министерства здравоохранения Республики, в данный момент девочка находится в палате интенсивной терапии реанимационного отделения Детской республиканской клинической больницы. Она находится в сознании, состояние оценивается как тяжелое, имеется положительная динамика. Отморожение обеих стоп, кистей, левой голени. Одновременно работают несколько команд врачей, в том числе и психологи.
Возможно сегодня следователям удастся допросить несчастного ребенка.