На Урале 36-летний педофил насиловал 6-летнего сына своей сожительницы

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20 февраля 2013, 13:57 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В Свердловской области на 36-летнего жителя Тавдинского района заведено уголовное дело по подозрению в неоднократном изнасиловании 6-летнего сына своей сожительницы, которого он, к тому же, еще и истязал.

Дело в среду по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего) возбуждено в дополнение к расследуемому уголовному делу об истязании этого же ребенка.

По версии следствия, летом и зимой 2012 года подозреваемый, проживая в одной из деревень Тавдинского района, совершил пять эпизодов указанных преступлений в отношении 6-летнего ребенка своей сожительницы.", - сообщает в среду свердловский СУ СКР.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.