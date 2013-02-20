Обвинение в мошенничестве предъявлено замглаве онкологического института

//Криминал

20 февраля 2013, 12:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве накануне при получении взятки почти в 30 млн рублей был задержан замдиректора МНИОИ - онкологического института имени Герцена - Сергей Безяев. Ему уже предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

За взятку Сергей Берзяев обещал одной коммерческой фирме заключение государственных контрактов на поставку в институт дорогостоящего медоборудования, сообщает СКР.

Решением Тверского суда Безяев на время следствия заключен под домашний арест. Свою вину он полностью признал и сейчас активно сотрудничает со следствием. Сейчас сотрудники Управления экономической безопасности проверяют на причастность к мошеннической схеме других сотрудников онкологического НИИ.