«Дело о валидаторах» получило продолжение

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20 февраля 2013, 10:40 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Скандальное «дело о валидаторах», в рамках которого была раскрыта масштабная сеть мошенничества, получило неожиданное продолжение.

14 февраля прошли обыски в петербургском комитете по транспорту и на квартирах некоторых чиновников. Зампред комитета Игорь Маилов сразу же написал заявление об уходе с должности. Однако быстрая отставка не спасла его от внимания следственных органов. А они подозревают, что через предприятие комитета по транспорту — ГКУ «Организатор перевозок» было похищено более 11,3 млн рублей. Мошенничество получило сетевой размах: рядовые кассиры после ряда легальных продаж подключали дополнительные валидаторы и продавали проездные билеты населению.

Как полагают следователи, с помощью этой схемы в период с августа 2010 года по апрель 2011 го было похищено 11,3 млн рублей. Сотрудницы госучреждения «Организатор перевозок» находятся под подпиской о невыезде, а их бывший начальник — в СИЗО. Казалось, что расследование подошло к финалу, но у следственных органов появились основания «копать глубже». Не исключено, что сумма ущерба может быть более значительной. В понедельник теперь уже бывший зампред комитета по транспорту Игорь Маилов решением Дзержинского районного суда был арестован на 2 месяца. Напомним, что еще одним фигурантом этого дела является бывший глава ГУ «Организатор перевозок» Владимир Михайлов. Он был арестован в августе 2012 года.

Таким образом в Петербурге получил развитие еще один коррупционный скандал, в котором участвуют высокопоставленные чиновники из прежней администрации Валентины Матвиенко. «Трубное» дело, «чердачное» (по махинациям в сфере ЖКХ), «мусорное» (растрата бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок в Приморском районе) и, наконец, «дело о валидаторах» — все вместе выглядит как масштабная кадровая зачистка. За минувшие полгода в отношении проворовавшихся чиновников следователи возбудили целый ряд уголовных дел. Представители нынешней администрации остаются вне подозрений, сообщают "Новости Петербурга".