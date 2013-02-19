В Крыму пьяный вор уснул в обнимку с колбасой на месте преступления

//Криминал

19 февраля 2013, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

На днях в одном из сел Белогорского района произошел курьезный случай.

Пьяный вор заснул в обнимку с похищенной колбасой в чужом доме, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

Так, 15 февраля, в дежурную часть Белогорского районного отдела милиции обратилась 43-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что в ее кухне находится посторонний мужчина.

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