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В Крыму пьяный вор уснул в обнимку с колбасой на месте преступления
19 февраля 2013, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
На днях в одном из сел Белогорского района произошел курьезный случай.
Пьяный вор заснул в обнимку с похищенной колбасой в чужом доме, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.
Так, 15 февраля, в дежурную часть Белогорского районного отдела милиции обратилась 43-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что в ее кухне находится посторонний мужчина.