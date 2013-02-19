Объявлен в розыск второй заказчик похищения депутата Пахомова

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19 февраля 2013, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Правоохранительные органы объявили в розыск второго заказчика похищения липецкого депутата Михаила Пахомова Сергея Красовского, сообщает Следственный комитет России. Расследование уголовного дела продолжается.

«В розыск объявлен второй заказчик похищения депутата — деловой партнер Харитонова — житель Краснодарского края Сергей Красовский 1958 года рождения, уроженец города Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Ранее «АН» сообщали: Полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении депутата липецкого горсовета Михаила Пахомова. Все они являются неработающими жителями Липецка, некоторые были судимы. Обвинение в похищении депутата горсовета Липецкой области Михаила Пахомова предъявлено бывшему заместителю министра ЖКХ Подмосковья Евгению Харитонову. Подозреваемый был задержан.

Тело Пахомова найдено в гараже, расположенном в поселке Обухово Ногинского района. Убийцы спрятали тело в металлической бочке и залили его цементным раствором, видимо, пытаясь скрыть следы убийства. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил в понедельник журналистам, что депутат горсовета Липецка, председатель регионального отделения организации малого и среднего бизнеса "Опора России" 37-летний Михаил Пахомов был похищен из-за долга в 80 млн долларов США.



