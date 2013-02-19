В Севастополе пьяные дебоширы громили Херсонес

//Криминал

19 февраля 2013, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Вчера днем, 18 февраля, к сотрудникам ОГСО, охранявшим национальный заповедник «Херсонес Таврический», обратился 72-летний посетитель.

Он рассказал, что только что увидел, как двое молодых людей начали громить имущество, находящееся на территории заповедника. На его замечания дебоширы не отреагировали и, наоборот, оскорбили его, передает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.

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