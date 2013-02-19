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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Севастополе пьяные дебоширы громили Херсонес

19 февраля 2013, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Вчера днем, 18 февраля, к сотрудникам ОГСО, охранявшим национальный заповедник «Херсонес Таврический», обратился 72-летний посетитель.

Он рассказал, что только что увидел, как двое молодых людей начали громить имущество, находящееся на территории заповедника. На его замечания дебоширы не отреагировали и, наоборот, оскорбили его, передает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.

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КИ

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