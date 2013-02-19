В Мордовии молодая женщина ограбила собственного мужа

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19 февраля 2013, 12:24 [«Аргументы Недели. Москва», Илья Урсулов, Саранск ]

Фото www.orujie-holodnoe.ru

Необычное уголовное дело расследуют мордовские сыщики. По банальному, казалось бы, делу о разбойном нападении в качестве основного подозреваемого выступает жена пострадавшего. Что побудило молодую женщину в компании с 16-летним приятелем напасть на супруга, каковы были обстоятельства преступления – это и предстоит выяснить следствию.

Семейно-криминальный инцидент произошел в селе Пуркаево Дубенского района Мордовии. 45-летний местный житель и его отец-пенсионер коротали время у телевизора, когда неожиданно в дом ворвались женщина и юноша, в руках которых были нож и кастет. Грабители, чьи лица скрывали вязанные балаклавы, потребовали отдать им все имеющиеся дома деньги, причем юноша несколько раз ударил хозяина дома кастетом.

Добычей нападавших стали 23 тысячи рублей и мобильный телефон. Однако, остаться неопознанными преступникам не удалось: мужчина узнал в нападавшей свою собственную 29-летнюю супругу, с которой он не жил вместе после крупной семейной ссоры.

Установить ее подельника тоже не составило труда: им оказался 16-летний житель райцентра, учащийся техникума. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).