В Мирном 22-летний парень забил до смерти 41-летнего гея

//Криминал

19 февраля 2013, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта СКР.

В Архангельской области следствие завершило уголовное дело о гибели 41-летнего мужчины в городе Мирном (административный и жилой центр космодрома Плесецк) от рук и ног 22-летнего местного жителя.

По версии следствия, 4 августа 2012 года ночью на городском стадионе в городе Мирный между ранее судимым учащимся вечерней школы и случайным знакомым произошла ссора, в ходе которой обвиняемый "нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего, затем скрылся с места происшествия".

"Через непродолжительный промежуток времени пострадавший, доставленный в больницу с многочисленными телесными повреждениями: тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ушибы и ссадины лица, шеи, грудной клетки и живота, скончался от вышеуказанных телесных повреждений", - говорится в сообщении СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Обвиняемый вину в избиении признал. Он рассказал, что в тот день он шел расстроенный из-за ссоры с девушкой мимо стадиона и слал ей смс- сообщения. К нему подошел мужчина с просьбой дать закурить. Они разговорились, тот проявил мужскую солидарность, заявил, что все женщины плохие. Затем, на стадионе мужчина стал предлагать вступить с ним в половую связь. Парня это оскорбило, он избил мужчину, "желая причинить физическую боль, но не желая наступления его смерти".

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.