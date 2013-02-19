В Москве по подозрению в убийстве младенца задержана женщина

//Криминал

19 февраля 2013, 11:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По обвинению в убийстве 2-х месячного сына в Москве задержана жительница Оренбурга, объявленная в федеральный розыск, убийство младенца произошло в ночь с 11 на 12 мая 2011 года, сообщает во вторник СКР.

Следствие считает, что подозреваемая убила своего сына в квартире по проспекту Победы города Оренбурга, смерть младенца наступила от механической асфиксии.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, 8 февраля 2012 года коллегией присяжных заседателей Оренбургского областного суда был постановлен обвинительный вердикт. После проведения судебно-психиатрической экспертизы, подсудимая в суд для продолжения судебного заседания не явилась и скрылась, в связи с чем, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на арест и последняя объявлена в розыск.

Обвиняемая будет этапирована в Оренбург.