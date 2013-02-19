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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве по подозрению в убийстве младенца задержана женщина

19 февраля 2013, 11:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По обвинению в убийстве 2-х месячного сына в Москве задержана жительница Оренбурга, объявленная в федеральный розыск, убийство младенца произошло в ночь с 11 на 12 мая 2011 года, сообщает во вторник СКР.
 
Следствие считает, что подозреваемая убила своего сына в квартире по проспекту Победы города Оренбурга, смерть младенца наступила от механической асфиксии.
 
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу, 8 февраля 2012 года коллегией присяжных заседателей Оренбургского областного суда  был постановлен обвинительный вердикт. После проведения судебно-психиатрической экспертизы, подсудимая в суд для продолжения судебного заседания не явилась и скрылась, в связи с чем, мера  пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на арест и последняя объявлена в розыск. 
 
Обвиняемая будет этапирована в Оренбург.
ЕП